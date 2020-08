Im kleinsten EU-Land breitet sich das Coronavirus derzeit massiv aus. Die maltesische Regierung führt daher neue Beschränkungen ein.

Das Land war in der ersten Welle von Covid-19 noch vergleichsweise gering betroffen. Seit Wiedereröffnung der Grenzen am 1. Juli 2020n allerdings wieder deutlich an. Dem Europäischen Zentrum für Seuchenbekämpfung zufolge erkrankten in den vergangenen 14 Tagen mehr als 98 Menschen pro 100.000 Einwohner neu an Corona – nur in Luxemburg (99) und Spanien (132) sind die Werte noch höher.Die maltesische Regierung hat daher wiedererlassen. Ab 19. August 2020 sind Bars, Nachtclubs, Clubs und Diskotheken wieder geschlossen. Auch der Betrieb von Partybooten ist untersagt. Veranstaltungen sind nunmehr auf 15 Personen begrenzt.Seit dem 1. Juli können Reisende aus folgenden Ländern auf dem See- und Luftweg wieder ohne Beschränkungen nach Malta einreisen (sogenannter "sicherer Korridor"), sofern sie sich in den letzten 14 Tagen nicht außerhalb dieses "sicheren Korridors" aufgehalten haben:, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Norwegen,Polen,, Slowakei, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn und Zypern. Dies müssen Reisende bei Einreise schriftlich bestätigen.Seit dem 15. Juli gilt dies auch für Reisende aus folgenden Ländern: Andorra, Belgien, Bulgarien, Großbritannien, Liechtenstein, Monaco, Niederlande, Portugal, Rumänien, San Marino, Slowenien, Vatikan, Türkei, Jordanien, Libanon, Vereinigte Arabische Emirate, Kanada, Australien, Neuseeland, Südkorea, Japan, China, Thailand, Indonesien, Marokko, Tunesien, Ruanda, Uruguay.Bei der Ankunft am Flughafen müssen Reisende ferner einen Mund-Nasen-Schutz oder Gesichtsschutz (Visier) tragen, auch wird diegemessen. Beträgt sie 37,2 Grad Celsius oder mehr, wird eindurchgeführt, dessen Ergebnis der Reisende in einer dafür eingerichteten Klinik abwarten muss. Ein positives Ergebnis des Covid-19-Tests zieht eine 14-tägige Quarantäne-Pflicht nach sich.Die Ausreise ist erst bei negativem Ergebnis eines erneuten Covid-19-Tests nach Ablauf des Quarantäne-Zeitraums erlaubt.