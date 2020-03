Am Montag beschäftigt sich das Bundeswirtschaftsministerium mit den Folgen des Coronavirus für die Tourismusbranche. Staatssekretär Thomas Bareiß sagt Unterstützung zu.

Der DRV bericht nach einer Mitgliederumfrage von hohen Buchungsrückgängen in den vergangenen Tagen, die Luftfahrt erwartet eine schwere Krise. Der Tourismusbeauftrage der Bundesregierung, Thomas Bareiß, sagt Unterstützung zu.

"Die Menschen sind verunsichert und halten sich derzeit mit Buchungen zurück", sagte DRV-Präsident Norbert Fiebig. Bei einer Umfrage unter mehr als 450 Unternehmen habe eine Mehrheit von Umsatzrückgängen von bis zu 75 Prozent berichtet. Ein Ende der aktuellen wirtschaftlichen Herausforderungen sehe die große Mehrheit der befragten Unternehmen frühestens im zweiten Halbjahr 2020. "Urlaub hat bei den Deutschen einen sehr hohen Stellenwert, daher setze ich auf ein starkes Last-Minute-Jahr", sagte Fiebig der Deutschen Presse-Agentur.Die Branche müsse aber Bestandteil eines Konjunkturprogramms für die deutsche Wirtschaft sein. "Reisebüros und Veranstaltern muss es durch die Gewährung von Überbrückungskrediten ermöglicht werden, entstehende Liquiditätsengpässe abzufedern", forderte Fiebig. Auch Michael Frenzel, Präsident des Bundesverbands der Deutschen Tourismuswirtschaft, hatte in einem fvw-Interview Hilfen gefordert und von Gesprächen mit dem Bundeswirtschaftsministerium berichtet.Der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, sagte Unterstützung zu. "Die Lage ist sehr ernst. Die Tourismusbranche ist besonders betroffen. Wir müssen jetzt schnell prüfen, wo wir mit bestehenden Instrumenten schnell und unbürokratisch Hilfe leisten können", so der Parlamentarische Staatssekretär im Wirtschaftsministerium. Kurzfristig könne man sicher Einiges abfedern durch Kurzarbeitergeld und Liquiditätshilfen.Die Folgen der Coronavirus-Ausbreitung für den Tourismus beschäftigt am Montag eine Spitzenrunde im Bundeswirtschaftsministerium. Auch vor der Ausbreitung des Coronavirus in Europa und Deutschland waren die Sommerbuchungen schon zäh angelaufen.Besonders betroffen ist der Luftverkehr. Die Lufthansa Group hatte am Freitagabend angekündigt, dass in den kommenden Wochen bis zu 50 Prozent aller Flüge gestrichen werden könnte. Es sei jetzt schon sichtbar, dass die Folgen der Coronakrise gravierender seien als bei vergleichbaren Nachfrageeinbrüchen wie in der Finanz- und Wirtschaftskrise oder in Folge des Sars-Virus, sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL), Matthias von Randow."Unsere Unternehmen passen mit großen Anstrengungen ihr Flugangebot an die einbrechenden Buchungen an, um den wirtschaftlichen Schaden zu begrenzen und Arbeitsplätze zu sichern", so von Randow. Die Politik müsse die Unternehmen unterstützen, "damit diese ein für Deutschland wichtiges Mobilitätsangebot aufrecht erhalten und gravierende Strukturbrüche in der Luftverkehrswirtschaft vermieden werden können".Der Airportverband ADV verwies darauf, dass die wegbrechende Nachfrage im Luftverkehr die Flughäfen hart treffe: "Flughäfen unterhalten große Infrastrukturen. Der Fixkostenanteil liegt sehr hoch." Es sei zu begrüßen, dass die Politik Maßnahmen prüfe, um schwer betroffene Wirtschaftsbereiche zu unterstützen.Aus Sicht der Airline-Branche sollte die sogenannte 80/20-Regel für die Slotvergabe an großen Flughäfen befristet ausgesetzt werden. Danach muss eine Fluggesellschaft einen Slot in einer Flugplanperiode zu mindestens zu 80 Prozent nutzen, damit das Zeitfenster nicht verfällt.In einer akuten Krise wie der jetzigen sei die Regelung kontraproduktiv, da nun ein Riesenanteil der Slots zu verfallen drohe, so der BDL. Zudem forderte der Verband, Bund und Länder sollten bei ausgewählten Gebührenarten wie Luftsicherheitsgebühren die Kosten zeitlich befristet übernehmen, um die Liquidität der Unternehmen zu schützen.