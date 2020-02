HRS-Chef Tobias Ragge: Eine ITB-Teilnahme könnte Partner und Kunden einem unkalkulierbaren Risiko aussetzen.

Immer mehr Aussteller ziehen sich von der Tourismusmesse zurück. Das Risiko, sich mit Corona anzustecken, betrachten sie als zu groß. Auch das eigene Lodging Forum sagt der Dienstleister ab.

Das Hotelportal verzichtet auf seine Teilnahme an der ITB – so wie inzwischen viele andere Destinationen, Fluggesellschaften und andere Aussteller. "Die Ausbreitung des Coronavirus hat inzwischen ein unübersichtliches Ausmaß erreicht, und der Bundesgesundheitsminister sprach gestern erstmalig vom Beginn einer Epidemie in Deutschland", begründet HRS-Chef Tobias Ragge die Absage. "Dieser Einschätzung schließen wir uns an. Nach reiflicher Überlegung haben wir daher entschieden, unsere Teilnahme an der Tourismusmesse ITB abzusagen, um weder Sie als unsere Kunden und Partner noch unsere Mitarbeiter einem derzeit nicht absehbaren Risiko auszusetzen."Die am Vortag der ITB stattfindende Fachveranstaltung Corporate Lodging Forum soll zu einem späteren Termin im Jahr nachgeholt werden."Damit reagieren wir auf die sich täglich ändernde Sachlage und derzeitige Unsicherheit in der Bevölkerung", sagt Ragge. "HRS will weder Kunden, Partner noch Mitarbeiter einem aktuell nicht einschätzbaren Risiko einer Ansteckung aussetzen, das bei einer internationalen Großveranstaltung wie der ITB mit 160.000 Besuchern aus 180 Ländern naturgemäß vorliegt."Wie berichtet haben bereits andere Teilnehmer wie Alltours, Sunny Cars oder Korean Air ebenfalls abgesagt. Veranstalter, die dennoch kommen wollen, streichen ihre Abendveranstaltungen. Eine "Empfehlung", ob die ITB überhaupt stattfindet, soll am Freitag der neue Krisenstab der Bundesregierung zum Corona-Virus aussprechen. Die endgültige Entscheidung liegt beim Land Berlin.