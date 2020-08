Das Coronavirus breitet sich weiter in Europa aus. Besonders betroffen sind nun auch wieder Andorra und Gibraltar. Auch vor den britischen und französischen Überseegebieten warnt das Auswärtige Amt.

gehört auch aufgrund der geringen Einwohnerzahl zu den relativ am stärksten betroffenen Ländern. Der Großteil der Bevölkerung ist inzwischen getestet. In Andorra überschreitet die Zahl der Neuinfektionen 50 Fälle pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage derzeit, weshalb es zum Risikogebiet eingestuft wurde.ist ebenfalls stark von Corona betroffen. Die Zahl der Neuinfizierten liegt in einem kritischen Bereich, eine Reisewarnung ist möglich. In Gibraltar überschreitet die Zahl der Neuinfektionen 50 Fälle pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage derzeit, weshalb es zumeingestuft wurde.Aufundüberschreitet die Zahl der Neuinfektionen 50 Fälle pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage derzeit, weshalb die Inseln zu Risikogebieten eingestuft wurden. Die Bundesregierung warnt vor Reisen.Auch vor nicht notwendigen, touristischen Reisen nachundwird aufgrund hoher Infektionszahlen gewarnt. Von Reisen in die übrigen französischen Überseegebiete, für die Einreisebeschränkungen bestehen, wird dringend abgeraten.