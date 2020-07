Zur Dossier-Übersichtsseite Alle zwei Wochen neu

Immer dienstags als PDF zum Download

Noch immer jeden Freitag hält Greta Thunberg unermüdlich ihr ikonisches Klimastreik-Schild in die Höhe. Auch wenn die Fridays-for-Future-Bewegung Corona-bedingt gedämpft wurde, das Thema Nachhaltigkeit ist bei vielen Unternehmen und Verbrauchern noch stärker in den Fokus gerückt. Bio-Boom dank der Krise?Das ist vielleicht etwas zu hoch gegriffen, aber sei es die neu entdeckte Regionalität bei Produkten und Geschäften, oder die Auseinandersetzung mit überflüssigem Konsum, egal ob bei Fleisch oder Fashion, die beschleunigte Digitalisierung oder das Überdenken der eigenen Beschaffungsstrukturen – Corona zeigt Schwächen im System auf und treibt den Wandel im Markt mit einer neuen Geschwindigkeit voran. Ein 'weiter wie bisher' kann und wird es in vielen Branchen nicht geben. Neue, innovative Konzepte sind gefragt.Nachhaltigkeit ist dabei kein notwendiges Übel – es ist ein Wettbewerbsvorteil. Die Bundesregierung will faire Produktion im Ausland auch nicht mehr nur als Nice-to-have akzeptieren, sondern verpflichtend sicherstellen. Nach dem für 2021 geplanten Lieferkettengesetz sollen deutsche Firmen mit mehr als 500 Mitarbeitern in der gesamten Lieferkette dafür sorgen, dass es keine Zwangs- und Kinderarbeit, Diskriminierung, Verstöße gegen den Arbeitsschutz und Schädigungen von Gesundheit und Umwelt gibt. Lange in Planung, ist nun die Debatte darum heftig entbrannt. Vielleicht ist diese Krise beste Gelegenheit, sein Business für die Zukunft anders aufzustellen.Das Corona-Dossier greift aktuelle Entwicklungen aus dem Food-Bereich, aus Fashion, Marketing und Hotellerie auf. Erneut haben wir Berichte und Analysen der mehr als 100 Fachpublikationen der dfv Mediengruppe wie der Lebensmittel Zeitung, TextilWirtschaft, ahgz und HORIZONT zusammengestellt.Doch was bleibt in und nach der Krise? Welche Geschäftsmodelle und Workflows haben noch eine Zukunft? Diesen und anderen Fragen gehen die Redaktionen der mehr als 100 Einzeltitel der dfv Mediengruppe nach.Im vorliegenden Corona-Dossier sind auch diesmal wieder Berichte, Interviews, Analysen und vor allem Informationen zusammengestellt, die Orientierung und Hilfestellung sollen.