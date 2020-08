Auf Reisen nach Madrid – hier die Plaza de Santa Ana – sollte derzeit verzichtet werden.

In Spanien breitet sich das Coronavirus erneut massiv aus: Reisende sollten dort immer mehr Regionen meiden. Auch für Madrid und das Baskenland gelten wieder Reisewarnungen.

Mehr dazu

Drastischer Anstieg auch in Holland

Touristische Reisen nach Spanien werden zunehmend riskanter. Nachdem seit wenigen Tagen bereits vor Aufenthalten in den Autonomen Gemeinschaften Aragón, Katalonien und Navarra gewarnt wird, kommen mit der Hauptstadt Madrid und dem Baskenland nun zwei weitere Corona-Risikogebiete hinzu. Wegen erneut hoher Infektionszahlen und örtlichen Absperrungen warnt die Bundesregierung vor Reisen dorthin.Bereits in der ersten Welle gehörte Spanien zu den in Europa am stärksten von der Seuche betroffenen Staaten. Mehr als 28.000 Menschen starben dort in Folge des Virus. In mehreren Regionen des Land greift Corona nun erneut um sich.So gibt es derzeit neue regionale Infektionsherde in Aragón, Katalonien, Navarra, dem Baskenland sowie in der Hauptstadtregion Madrid mit einer Inzidenz von mehr als 50 Fällen pro 100.000 Einwohner auf sieben Tage. Aus diesem Grund hat das Robert-Koch-Institut diese Gebiete zu Risikogebieten erklärt.In Madrid erkranken derzeit 80 von 100.000 Einwohnern neu an Corona, im Baskenland sind es sogar 98.Für Reisende gilt damit eine Quarantäneverpflichtung oder ein kostenloser verpflichtender PCR-Test bei Einreise nach Deutschland. Nur wenn dieser negativ ausfällt, sind die Reisenden von der Selbstisolation befreit.Im Süden Spaniens und auf den Inseln liegen die Infektionszahlen weiterhin auf niedrigem beziehungsweise mittlerem Niveau. Spanien hatte seine Einreisebeschränkungen am 21. Juni 2020 aufgehoben.In mehreren Ländern Europas steigen die Infektionszahlen derzeit wieder massiv an. Außer vor den spanischen Regionen warnt die Bundesregierung bereits vor Reisen nach Luxemburg, in die belgische Region Antwerpen sowie in mehrere bulgarische und rumänische Regionen.Auch diestehen vor neuen Problemen. Allein in der vergangenen Woche nahm die Zahl der Neuinfektionen um 55 Prozent zu – das sind 4036 Fälle mehr als in der Vorwoche. Damit erkranken in Holland deutlich mehr Menschen an Corona als in Deutschland. Nun plant die niederländische Regierung eine Zwangsquarantäne für alle, die Kontakt mit dem Virus hatten.Auchverzeichnet mit 1148 neuen Fällen an einem einzigen Tag wieder den höchsten Wert an Neuinfektionen seit dem 21. Juni. Großbritannien war von der ersten Corona-Welle in Europa am stärksten betroffen: Mehr als 46.000 Menschen fielen der Seuche auf der Insel zum Opfer.