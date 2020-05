fvw.de verfügt ab sofort über erweiterte Kommentar-Möglichkeiten.

Wussten Sie, dass fvw-Leser und Leserinnen im Schnitt rund 23 Kommentare täglich schreiben? Künftig wird es deshalb möglich sein, Diskussionen noch einfacher und strukturierter zu verfolgen.

Denn ab sofort ist es nicht mehr notwendig, sich mit E-Mail-Adresse und Namen anzumelden, bevor man kommentiert. Einmal registriert, lassen sich alle Artikel kommentieren, bearbeiten und ergänzen. Auf Kommentare anderer Nutzer lässt sich optisch gekennzeichnet unmittelbar antworten. Außerdem finden Sie unter dem Artikel künftig immer die neuesten Kommentare ganz oben. Damit passen wir die Struktur Ihren Leserwünsche an und hoffen, Themen künftig noch besser bündeln zu können.Als "Moderator" gekennzeichnet wird die Redaktion in den kommenden Wochen beginnen, die Diskussionen aktiver zu begleiten und den in diesen Zeiten so wichtigen Austausch in der Touristik weiter zu fördern.Schreiben Sie uns gerne, welche Themen wir intensiver für Sie aufbereiten sollen. Wir freuen uns auf einen lebendigen Dialog mit Ihnen. Die fvw-Redaktion erreichen Sie per Mail: redaktion@fvw.de HerzlichstMarco WeißLeiter Digitales