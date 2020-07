Stephan Kasteel ist Büroleiter von Haupts Reisen in Mönchengladbach und hat schon viel Erfahrung mit Beratung auf Termin gesammelt.

Viele Reisebüros führen in der Corona-Krise Beratung auf Termin ein. Haupts Reisen aus Mönchengladbach arbeitet schon seit rund zwei Jahren damit. Welche Erfahrungen hat das Büro damit gemacht? Worauf gilt es zu achten? fvw sprach mit Büroleiter Stephan Kasteel.

Stephan Kasteel: Wir sind nicht nur ein Reisebüro, sondern auch ein Busreiseveranstalter. Mit Beratung auf Termin wollten wir die Arbeitsbereiche klarer voneinander trennen. So lässt sich der Arbeitsalltag effektiver organisieren. In beiden Arbeitsbereichen sind aber nach wie vor Beratungen mit und ohne Termin möglich.



Genau. Es gibt intern aber eine ganz klare Regelung: Kunden, die mit Termin in unser Büro kommen, werden bevorzugt behandelt. Das heißt: Wenn ein Kunde um 15 Uhr einen Termin mit einem bestimmten Verkäufer hat, und der steckt gerade noch im Gespräch mit einem Laufkunden, dann unterbricht er die Beratung, um den Kunden mit Termin zu beraten.



Nein, denn wir kommunizieren im Vorfeld ganz klar die Lage. Wir sagen beispielsweise: 'Ich berate Sie gerne, aber in zehn Minuten kommt ein Kunde mit Termin. Falls wir dann nicht fertig sind, müssen wir unterbrechen und zu einem späteren Zeitpunkt weitersprechen.' Das ist übrigens ein guter Zeitpunkt, um den Kunden für die Vereinbarung eines Termins zu gewinnen. Man kann dann beispielsweise sagen: 'Wir können uns auch gleich auf 17 Uhr vertagen, dann habe ich sehr viel Zeit für Sie.'

Durchaus. Es kommt nur in ganz seltenen Fällen vor, dass ein Kunde protestiert oder einen Termin macht, zu dem er nicht wieder kommt. Ehrlich gesagt, kann ich mich gerade an keinen einzigen Fall erinnern. Kunden, die einen Termin haben, und ihn nicht wahrnehmen können, rufen auch fast immer an, um Bescheid zu sagen. Dann hat man die Gelegenheit, einen neuen Zeitpunkt zu vereinbaren. Terminvereinbarung hat eben auch etwas sehr Verbindliches – für beide Seiten.

Letztlich muss das natürlich jedes Büro für sich entscheiden. Wir haben uns für die Beratung mit Termin entschieden. Das ist sicherlich auch keine Lösung für alles – aber es hilft. Mein Rat wäre: Man sollte nicht zu ängstlich sein. Gerade jetzt, zu Corona-Zeiten, kann man Terminberatung ja auch gut mit Sicherheit begründen. Der Kunde ist sogar dankbar, wenn er weiß: Ich kann ins Büro gehen, ohne dass viele andere Menschen dort sind.

Das läuft über unsere Website haupts-reisen.de. Wir haben dort ein Tool des Schweizer Anbieters Etermin integriert. Der Kunde kann sich dort selbst einen Termin machen.

Dann machen wir den Termin für ihn mit dem Tool auf unserer Website.

Kein Problem. Wir stellen unsere Mitarbeiter mit Foto im Termin-Tool dar. Der Kunde macht also nicht einfach einen Termin mit dem Büro, sondern mit einem bestimmten Mitarbeiter. Damit haben wir gute Erfahrungen gemacht. Ich würde dazu raten. Das hilft ja auch im Arbeitsprozess erheblich, denn unsere Mitarbeiter kennen ihre Kunden teilweise schon viele Jahre. Sie kennen ihre Wünsche, Präferenzen, ihre Buchungsgeschichte bei uns. So spart man Zeit bei der Beratung.

Ganz klar: Beratung ohne Termin spielt bei uns noch heute die Hauptrolle. Derzeit erledigt jeder unserer fünf Berater im Schnitt so um die zwei bis drei Terminberatungen pro Woche. In normalen Zeiten sind es natürlich mehr. Wir merkten allerdings, dass die Zahl der Beratungen auf Termin vor der Corona-Krise immer stärker zunahm – die Kunden gewöhnen sich daran. Umgekehrt mussten auch wir im Büro uns erst daran gewöhnen. Und man muss Dinge ausprobieren. Ein Beispiel: Seit rund

zwei Wochen bieten wir erstmals abends Termine an.

Ich wollte das schon immer mal ausprobieren. Unter der Woche müssen viele Menschen bis 18 Uhr im Büro sitzen. Damit sie anschließend nicht im Internet suchen und buchen, probieren wir das jetzt aus.

Das musste natürlich organisiert werden. Wir haben ein Rotationsverfahren entwickelt. Abendtermine können nur in sehr begrenzter Zahl mit einem Vorlauf von mindestens 48 Stunden vereinbart werden. Kommt es zu einem Termin, darf der Mitarbeiter am nächsten Tag später kommen. Wir sind hier noch in der Experimentier-Phase.

Nein, das ist wirklich ein ganz neues Projekt bei uns. Wir sammeln jetzt erstmal Erfahrung. Falls es nicht funktioniert, stellen wir das auch wieder ein, keine Frage.



Mehr über Beratung auf Termin – die Möglichkeiten, die Tools – steht im aktuellen fvw Magazin 14/15, das am 3. Juli erschienen ist.