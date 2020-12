Rund 15 Prozent der deutschen Unternehmen fühlen sich durch die Corona-Krise in ihrer Existenz bedroht. Das sind sechs Prozentpunkte weniger als im Juni, als noch gut jeder fünfte Betrieb seinen Bestand gefährdet sah. Bei Reisebüros, Veranstaltern und Hotels bleibt die Lage hingegen beängstigend.

Das teilt das Münchner Ifo-Institut mit.Doch trotz der Verbesserung gibt es Branchen, in denen die Sorgen noch flächendeckend präsent sind. Laut dem Leiter der Ifo-Umfragen, Klaus Wohlrabe, fühlen sich derzeitbedroht,und 62 Prozent der Gaststätten.Auch bei den Metallerzeugern und -verarbeitern sind die Existenzsorgen mit 34 Prozent überdurchschnittlich hoch. Bei Druckereien sind es 29 Prozent, in der Werbebranche 27 Prozent. Kaum Sorgen gibt es dagegen mit vier Prozent am Bau und einem Prozent in der Chemie, gar keine in der Pharmabranche.Daten ermittelt hat das Ifo-Institut auch zum Anteil der Firmen mit. Demnach hat sich eben dieser im November erstmals seit Monaten wieder erhöht. Er stieg insgesamt auf 28,0 Prozent, nach 24,8 Prozent im Oktober. Insbesondere bei Hotels stieg der Anteil von 62,9 auf 91 Prozent der Unternehmen, in der Gastronomie von 53,4 auf 71,7 Prozent, beivon 88,0 auf. "Gerade in diesen vom Teil-Lockdown massiv betroffenen Branchen wird wieder sehr viel Kurzarbeit gefahren", sagt Ifo-Arbeitsmarkt-Experte Sebastian Link.