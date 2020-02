Costa / Montage

Bei "Nachgefragt!" können Reiseprofis am 17. März eine Stunde lang diesmal Costa-Chef Jörg Rudolph befragen.

Das fvw-Schwestermagazin TravelTalk bietet am 27. Februar wieder das Format "Nachgefragt!" an. Von 14 Uhr an haben Reiseprofis dann eine Stunde lang die Gelegenheit, Jörg Rudolph, Deutschland-Chef von Costa Kreuzfahrten, Fragen im Live-Chat zu stellen. Zudem gibt's die Chance auf einen Kreuzfahrt-Gewinn.