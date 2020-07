Insolvenzverwalter Lucas F. Flöther war bereits 2016 auf dem fvw Kongress zu Gast – damals ging es um Unister. Durch den Verkauf der wichtigsten Portale konnten in Leipzig viele Arbeitsplätze gerettet werden.

Lucas F. Flöther ist einer der renommiertesten Insolvenzspezialisten und in der Reisebranche etwa durch die Fälle Unister und Air Berlin bekannt. Auf dem fvw Kongress wird er über seine Einschätzung der Touristik und die Möglichkeiten für Unternehmen in der Existenzkrise reden.

Zusammenschluss führender Insolvenzverwalter, in einem Talk mit fvw-Chefredakteur Klaus Hildebrandt über die rechtlichen Mittel und Möglichkeiten informieren – und sicher auch seine Sicht auf die Reisebranche vermitteln.

Die Corona-Pandemie hat auch in der Reisebranche schon zu mehreren Insolvenzen und Betriebsaufgaben von mittelständischen Reisebüros und Veranstaltern geführt. Einige Experten befürchten, dass diese Situation sich im Winter noch zuspitzen könnte, wenn die staatlichen Hilfsmaßnahmen ausgeschöpft sind und das Geschäft sich nicht wieder rasch erholt.In einem dpa-Interview warnte Flöther, der Unister und Air Berlin abwickelte und bei der Condor als Sachwalter in deren Schutzschirm-Verfahren agiert, Bürgschaften und neue Kredite seien nicht für alle Unternehmen die beste Lösung. Damit werde das Grundproblem oft nur in die Zukunft verschoben, so der Jurist. "Die Krise reißt bei diesen Firmen langfristig ein tiefes Loch in die Finanzen", sagte Flöther. "Dadurch werden diese Unternehmen zu klassischen Sanierungskandidaten, die sich über Schutzschirmverfahren und andere echte Restrukturierungswerkzeuge Gedanken machen sollten."Ein Schutzschirm ist die mildeste Sanierungsform im Insolvenzrecht, bei dem die Chefetage weiterhin die Geschäfte führt. Weil das Management viel Einfluss behält, erlaubt das Gesetz den Schutzschirm nur zu Beginn einer wirtschaftlichen Schieflage. Der Vorteil des Instruments sei, dass sich Unternehmen von einigen besonders drückenden Kosten und Verbindlichkeiten befreien könnten.Auf dem fvw Kongress wird Flöther, der auch Sprecher des Gravenbrucher Kreises ist,