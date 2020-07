Im vergangenen Jahr fand der fvw-Kongress in Köln statt – diesmal ist er eine Mischung aus digitalen und Vor-Ort-Beiträgen aus Hamburg.

Um bis zu 50 Prozent wollen manche Unternehmen ihre Geschäftsreise-Ausgaben kürzen – und Reisen durch Web-Konferenzen ersetzen. Wie wird es tatsächlich im Business Travel weitergehen? Welche neuen Anforderungen stellen Corporates an ihre Partner, an Reisebüros, TMCs und Leistungsträger? Das ist Thema beim fvw-Kongress am 3. September.

Sonderpreis für Reisebüros Reisebüros zahlen für das Ticket nur 29 Euro (alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer). Im Ticket enthalten ist die Teilnahme an allen virtuellen Sessions vom 31. August bis zum 3. September. Alle Informationen und die Anmeldung finden Sie unter diesem Das noch erhältliche Early-Bird-Ticket kostet 99 Euro, 139 Euro für Nicht-Abonnenten der fvw. Das Standard-Ticket kostet für fvw Abonnenten 159 Euro, für Nicht-Abonnenten 199 Euro.(alle Preise zuzüglich Mehrwertsteuer). Im Ticket enthalten ist die Teilnahme an allen virtuellen Sessions vom 31. August bis zum 3. September. Alle Informationen und die Anmeldung finden Sie unter diesem Link

Mehr dazu

Der diesjährige fvw Kongress, der vom 31. August bis zum 3. September vornehmlich digital stattfindet, macht an seinem letzten Tag (3. September) die Geschäftsreise zum Thema: Zwei Beiträge widmen sich allein diesem Thema. So diskutiert BizTravel-Chefredakteur Oliver Graue von 10.15 Uhr bis 11 Uhr mit hochkarätigen Branchenexperten darüber, wie es denn nun tatsächlich weitergeht mit der "beruflichen Auswärtstätigkeit", wie es korrekt heißt.Führt Corona dazu, dass es nachhaltig zu einem drastischen Rückgang von Geschäftsreisen kommt? Finden die meisten Treffen in Zukunft digital statt persönlich statt? Welche Auswirkungen hat all dies auf die Branchen-Player, also auf Travel Management Companies (TMC), auf Geschäftsreisebüros und Leistungsträger wie Fluggesellschaften, Hotels und Technik-Anbieter?Über diese Fragen debattieren werden Inge Pirner, Vize-Präsidentin des Verbands Deutsches Reisemanagement (VDR) und Travel Managerin bei Datev, Klaus Henschel, freier Berater und zuvor fast 20 Jahre lang Geschäftsführer der Lufthansa City Center (LCC) sowie zwei Vertreter von TMC (angefragt).Im Anschluss daran (11 bis 11.45 Uhr) interviewt Oliver Graue den Geschäftsführer des Visumdienstleisters Visumpoint, Alexander Langhans, zu den Einreisebedingungen für Geschäftsreisende. Wohin können Firmen überhaupt reisen? Was gilt, wenn Reisewarnungen für die betreffenden Destinationen bestehen? Welche Bedeutung haben noch Visa?In vielen weiteren Session wird sich der Kongress unter anderem mit der Lage bei den Fluggesellschaften, bei den Reiseveranstaltern, im Vertrieb und in der Kreuzfahrt befassen.