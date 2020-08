Weiterbildung zu Hause: Expedia bietet eine neue Online-Traningsplattform für die Reisebranche an.

Wie komme ich nach Covid-19 beruflich weiter? Was brauche ich als Führungskraft? Bis Oktober bietet die neue Online-Trainingsplattform der Expedia Group jeden Monat ein neues Thema.

Mit den Schulungen der neuen Expedia Group Academy können Fachkräfte der Reisebranche ihr Wissen und beruflliches Netzwerk erweitern und Führungsqualitäten aufbauen, so die Reiseplattform. Die Lernmodule werden von Branchenexperten und Expedia-Führungskräften geleitet und haben monatlich wechselnde Themen. Die Module umfassen Webinare, Online-Schulungen, Leitfäden und herunterladbares Schulungsmaterial.Das erste Modul startet mit den Thema berufliche Entwicklung und persönliche Markenbildung, Verwaltung der eigenen Online-Reputation und Vorbereitung auf Bewerbungsgespräche. Danach soll durch einen Branchenüberblick das Verständnis für die verschiedenen Sektoren der Reisebranche vermittelt werden.Im dritten Modul geht es darum, seine Fähigkeiten in Bereichen wie Daten und Analysen, Finanzplanung, Verkaufstraining und Marketing zu verbessern.Zum Abschluss werden Führungsgrundlagen vermittelt, dabei werden transformatorische und zielgerichtete Führung mit Schulungen zu effektivem Coaching, integrativer Führung und Managen von Interessengruppen vermittelt. Daneben können die Teilnehmer neue Kontakte knüpfen und Informationen austauschen.Mit dem Programm will Expedia Fachkräfte in der Krise unterstützen und nicht zuletzt ihre Karrierechancen auf dem Arbeitsmarkt verbessern. "Das Akademieprogramm ist eine optimale Plattform für Arbeitnehmer, um ihre Branchenkenntnisse und Fähigkeiten zu schärfen und gleichzeitig ihre Netzwerke zu erweitern, um den nächsten beruflichen Schritt zu gehen", sagt Björn Vöhl, Senior Director Market Management DACH & Nordics bei der Expedia Group.Zur Anmeldung