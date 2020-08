Die Reisebüro-Trainer Saskia Sánchez und René Morawetz leiten nächste Woche das Webinar zum Thema "Klimaschutz im Reisebüro".

Was können Expedienten tun, um den Alltag im Reisebüro nachhaltiger und klimafreundlicher zu gestalten? Praktische Tipps liefert das letzte Webinar der Futouris-Reihe.

Am 18. August geht es ab 9.00 Uhr um hilfreiche Informationen rund um Energie- und Wassersparen, Mobilität oder Präsentation. 45 Minuten dauert das Webinar zum Thema "Klimaschutz im Reisebüro" mit den Reisebüro-Trainern Saskia Sánchez und René Morawetz, die praktische Tipps für das papierlose Büro und die Kommunikation an Kunden haben. Dazu bieten sie eine Checkliste für Maßnahmen, die in Reisebüros schnell und einfach umgesetzt werden können.Das Webinar ist das letzte im Rahmen des Gemeinschaftsprojekts "Klimaschutz am Counter" von Futouris, der Klimaschutzorganisation Atmosfair sowie den Reisebüro-Trainern. Die ersten fünf Webinare zu den Themen "Klimafreundliche Anreise", "CO-Kompensation", "Atmosfair-Klimaschutzprojekte", "Nachhaltige Unterkünfte" sowie "Klimafreundlich unterwegs vor Ort" sind auf der Futouris-Website abrufbar. Auch die zugehörigen Handouts können dort runtergeladen werden.Hier geht's zur Anmeldung für das Webinar "Klimaschutz im Reisebüro".