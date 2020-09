Neu am Start: Für Tourismusstudierende wird an der FH Westküste ein eigenes Institut eingeweiht.

Am Freitag wird die schleswig-holsteinische Wissenschaftsministerin Karin Prien das Deutsche Institut für Tourismusforschung (DITF) an der Fachhochschule Westküste einweihen.

Mehr dazu

Mehr dazu Akademische Ausbildung Professor Quack sieht die Hochschule als Warenhaus des Wissens

Das neue DITF geht aus dem Institut für Management und Tourismus in Heide hervor. Dieses hat sich seit der Gründung im Jahr 2006 zum größten Institut im Tourismus an einer deutschen Hochschule entwickelt, heißt es seitens der Fachhochschule. Dieser Bedeutung trage die Umwidmung zum Deutschen Institut für Tourismusforschung jetzt Rechnung.Das DITF ist in den Kernbereichen Reiseverhalten, Effekte des Reisens auf Gesellschaft, Ökologie und Ökonomie sowie Strategische Entwicklungsoptionen in Destinationen und Institutionen ein Ansprechpartner für angewandte, empirische Tourismusforschung.Bei der Eröffnung am 11. September geht es unter anderem um die Bedeutung der Forschung im Tourismus. Dazu sprechen Edgar Kreilkamp, Ressortleiter Forschungsförderung der Deutschen Gesellschaft für Tourismuswissenschaft, und Norbert Kunz, Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbands (DTV).