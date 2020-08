Motivationsstipps für Reiseprofis: Reisebüro-Coaches Margit Heuser und René Morawetz.

Live-Session mit den Reisebüro-Coaches Margit Heuser und René Morawetz bei Facebook: Eine halbe Stunde lang sprachen sie über richtiges Beraten in der Corona-Krise. Wichtige Fragen von Zuschauern: Soll ich überhaupt weitermachen? Und wie kann ich mich motivieren?

„Ich gehe sehr optimistisch in die Zukunft! Auch wenn ich im Moment abends manchmal ins Kissen weine.“ Zuschauerin des Talks

Die Corona-Krise ist die tiefste Krise in der Geschichte der Touristik, und sie verlangt auch Reiseverkäufern das Äußerste ab. Viele fragen sich, soll ich überhaupt in diesem Beruf weitermachen?Ein wichtiges Thema der Live-Session mit den beiden Reiseberatern. Abschließende Antworten gaben sie zwar nicht, denn solche Entscheidungen müssten natürlich sehr persönlich abgewogen werden. Hilfreich sei aber, sich selbst zu fragen, wie sehr man von seinen Fähigkeiten überzeugt sei, wie viel Spaß man an dem Beruf habe und wie veränderungsbereit man sei. Eine Zuschauerin kommentierte: "Ich gehe sehr optimistisch in die Zukunft! Auch wenn ich im Moment abends manchmal ins Kissen weine."