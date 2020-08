Wer trotz Krise eine neue Perspektive sucht und ein BWL-Studium starten will, kann sich jetzt für ein Stipendium bewerben.

Die IST-Hochschule für Management vergibt ein Stipendium für den Bachelor-Studiengang "Business Administration" im Gesamtwert von 12.564 Euro.

Damit will die Hochschule Schulabgänger, Quereinsteiger und Studieninteressierte in Zeiten von Kurzarbeit, Homeoffice und rar gesäten Stellenausschreibungen unterstützen. Die Corona-Krise werfe die Karrierepläne vieler junger Menschen über den Haufen, dagegen sei ein Fernstudium krisensicher, so das Institut.Den theoretischen Rahmen bilden speziell für das Selbststudium aufbereitete Studienhefte. "Zudem werden multimediale Vermittlungsformen wie Online-Vorlesungen, Web Based Training, virtuelle Klassenzimmer und Online-Übungen angeboten", erklärt Professor Thomas Merz, Studiengangsleiter des Bachelor of Business Administration. Trotz der digitalen Lehrmethoden werden die Studierenden auch persönlich von Professoren, Dozenten und Tutoren unterstützt und beraten.Das Stipendium richtet sich an jeden, der Interesse an Wirtschaftsthemen hat. Das BWL-Studium habe die Schwerpunkte Dienstleistung und Digitalisierung, weitere Inhalte seien unter anderem Marketing und Vertrieb, Ideen- und Projektmanagement, Human Resources und Wirtschaftspsychologie.Für das Stipendium müssen Bewerber folgende Fragen beantworten: Warum sind Sie der perfekte Kandidat für ein Stipendium? Was fasziniert Sie an Business Administration? Warum möchten Sie an der IST-Hochschule für Management studieren? Der Einsendeschluss ist am 31. August, das Studium beginnt im Oktober.Hier geht es zur Bewerbung