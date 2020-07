Gerade für die Touristik eine Herausforderung: Vielen jungen Nachwuchskräften droht durch die Corona-Krise der Jobverlust.

In der Corona-Krise will die EU-Kommission 22 Mrd. Euro gegen einen befürchteten Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit mobilisieren. Dazu präsentierte die Brüsseler Behörde in dieser Woche Vorschläge an die EU-Staaten.

Jugendarbeitslosigkeit dürfte stark steigen

Altersgrenze soll auf 29 Jahre angehoben werden

Kritik von Gewerkschaften und Politikern

EU-Kommission wil auch Ausbildung stärken

Skills Agenda will Digitalkenntnisse fördern

Zugleich plädierte die EU-Kommission dafür, Millionen Arbeitnehmer fortzubilden, vor allem mit neuen Computerkenntnissen. Dafür wären der Kommission zufolge etwa 48 Mrd. Euro pro Jahr an privaten und öffentlichen Mitteln nötig.Die Jugendarbeitslosigkeit in der Europäischen Union war unter großen Mühen seit 2013 von 24,4 auf 14,9 Prozent gedrückt worden, lag damit aber immer noch doppelt so hoch wie die von Erwachsenen. Nach Beginn der Pandemie wuchs die Quote im April bereits auf 15,4 Prozent. Befürchtet wird ein starker Anstieg in den nächsten Monaten – möglicherweise wieder auf um die 25 Prozent. Das Risiko bestehe, sagte Kommissionsvize Valdis Dombrovskis.Gegensteuern will die EU-Kommission mit der Ausweitung der sogenannten Jugendgarantie. Diese gilt seit 2013 und verspricht Jugendlichen binnen vier Monaten ein Angebot – sei es ein Job, ein Ausbildungsplatz oder ein Praktikum. 24 Mio. jungen Leuten sei so schon geholfen worden, erklärt die Kommission.Nun soll die Altersgruppe erweitert werden auf 15- bis 29-Jährige – bisher lag die Altersgrenze bei 25 – und auf besonders hilfsbedürftige Personengruppen, etwa junge Leute mit Behinderungen oder Angehörige von Minderheiten. Allerdings galt die Jugendgarantie schon seit ihren Anfängen als nicht besonders wirksam.So äußerte sich der Deutsche Gewerkschaftsbund zurückhaltend zu den Plänen. "Wir sind skeptisch, ob die heute vorgestellten Maßnahmen das eigentliche Ziel der Jugendgarantie erreichen werden, nämlich jetzt qualitativ hochwertige Jobs für junge Menschen zu schaffen, die sie angesichts der Krise dringend benötigen", erklärte DGB-Bundesjugendsekretärin Manuela Conte. Nötig seien verbindliche Qualitätsstandards.Der CSU-Europa-Abgeordnete Markus Ferber erinnerte daran, dass auch der Europäische Rechnungshof Kritik geäußert hatte: "Jetzt einfach mehr Geld in ein leidlich funktionierendes Instrument zu pumpen, wird der Herausforderung nicht gerecht." Das Geld lasse sich in der Krise besser verwenden, meint Ferber.Die Kommission will zusätzlich die Ausbildung in Berufsschulen und Lehrbetrieben stärken. Sozialkommissar Schmit räumte auch ein: "Die Jugendgarantie ist kein magisches Instrument. Um Leute in Arbeit zu bringen, braucht man Jobs."Die Kommission formulierte ihre Initiative nur als Vorschläge an die 27 EU-Staaten. Diese müssten nun eine gemeinsame Linie finden und sie dann umsetzen. Die genannten 22 Mrd. Euro sollen aus dem nächsten siebenjährigen EU-Finanzrahmen und dem Corona-Wiederaufbauplan fließen, die aber noch gar nicht beschlossen sind.Etwas konkreter ist die sogenannte European Skills Agenda, also die Fortbildungsinitiative, die sich nicht nur auf junge Leute bezieht. Bis 2050 soll die Zahl der 16- bis 74-Jährigen mit "grundlegenden digitalen Kenntnissen" von heute 56 auf 70 Prozent gesteigert werden. Auch die Zahl der Arbeitnehmer, die sich mindestens einmal im Jahr fortbilden, soll deutlich wachsen.Zusammen liefe dies darauf hinaus, dass europaweit 540 Mio. Fortbildungen für Erwachsene angeboten würden, erklärte die Kommission. Die Zahl der Menschen mit Computer-Grundkenntnissen würde so auf 230 Mio. gesteigert.Für die Milliardenkosten könnten EU-Mittel als "Katalysator" wirken, meint die Kommission. Zur Verfügung stehe dafür künftig unter anderem der aufgestockte Europäische Sozialfonds mit einem Budget von 86 Mrd. Euro. Auch hier gilt: Das ist ein Haushaltsvorschlag, der noch nicht beschlossen ist.