Safety first: Die Maske dient bei der Demo der Minimierung der Ansteckungsgefahr, ist aber auch ein Mode-Accessoire.

Alle für einen und einer für alle: Tausende Reiseverkäufer demonstrierten bundesweit für finanzielle Soforthilfen. "Rettet die Reisebüros!" hallte es vor dem Hamburger Rathaus.

Es ist fünf vor zwölf und das im wahrsten Sinne des Wortes. Bundesweit gab es um diese Uhrzeit am Mittwoch in zahlreichen Städten Kundgebungen und Protestaktionen von Reisebüro-Mitarbeitern. Sie wollen damit auf ihre prekäre Lage in der Corona-Krise aufmerksam machen und fordern Unterstützung vom Staat.



Demos für Soforthilfen: So laufen die Protestaktionen in ganz Deutschland

Reisebüro-Demo in Koblenz

"Wir müssen an einem Strang ziehen", sagt Gabriele Kausche von der Reiselounge Hamburg. In 48 Stunden hatte sie die Demonstration inauf die Beine gestellt, 25 Teilnehmer wurden genehmigt. "Es ging alles ganz schnell: Diese neue Solidarität unter den Reisebüros ist der Hammer", freut sie sich. Mit Liegestühlen, Plakaten, aufgepusteten Fliegern und selbstgesbastelten Rettungsschirmen machte die Gruppe vor laufenden Fernsehkameras auf die Not der Reisebüros aufmerksam. "Viele Kunden wissen gar nicht, dass wir im Moment umsonst arbeiten", sagt Kausche und stampft mit ihrem Koffer auf den Boden.In Köln etwa haben sich 20 Reisebüro-Mitarbeiter mit Plakaten, leeren Koffern und Liegestühlen vor der imposanten Kulisse des Kölner Doms versammelt, um auf ihre existenzbedrohende Lage durch die Corona-Krise aufmerksam zu machen. Durch die Krise wurde die Teilnehmerzahl in den meisten Städten stark begrenzt.Mit dabei inist auch Jens Kamp vom Reisebüro Artz Reisen in Rheinberg. "Es fühlt sich merkwürdig an hier zu stehen, aber ich bin mir sicher, dass es etwas bewirken wird", sagt der Büroleiter. Zwar sei es beinahe gespenstisch, wie leer der Domplatz sei, aber die wenigen Passanten, die vorbeikämen, blieben stehen, fotografierten und fragten nach. "Wir erklären immer wieder, warum wir heute hier stehen, vielen ist unsere Lage gar nicht bewusst", sagt Kamp.Infährt indes ein Buskonvoi durch die Stadt, in Kiel tanzen Reiseprofis vor dem Landtag zu lauter Musik und amhaben sich Expis mit ihren Autos und Plakaten in einem Halbkreis positioniert. An allen Aktionen lassen die Reisebüro-Mitarbeiter ihre Kollegen in den sozialen Medien teilhaben. Auf Facebook posten Expis zahlreiche Fotos und Videos von ihren Aktionen und auf der eigenes dafür eingerichteten Instagram-Seite @rettet_die_reisebueros trudeln auch immer mehr Bilder ein.Inist sogar ein wahrer Presseauflauf von Radio- und Fernsehsendern zu beobachten. Und das ist genau das, was das Aktionsbündnis "Wir zeigen Gesicht! Rettet die Reisebüros – rettet die Touristik!" mit der Aktion bezwecken will: Mehr Aufmerksamkeit in den Medien, die den Weg in die Politik ebnet und den Reisebüros dort Gehör verschafft. Denn: Die Reisebüro-Mitarbeiter fordern finanzielle Soforthilfen, damit sie eine Chance haben die Corona-Krise zu überstehen.Die Demonstration ingehört zu den Größten, hier sind knapp 200 Teilnehmer dabei. Inwurden zwar nur 30 Teilnehmer zugelassen, der Protest ist aber trotzdem lautstark. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz sei der einzige Politiker gewesen, der mit den Kollegen gesprochen habe, sagte Reiseverkäufer Dietmar Rauter, der ebenfalls vor Ort ist. "Versprechen wollte er nichts, wortwörtlich sagte er, dass er prüfen müsse, ob er aus einem 'besonderen Etat' noch Mittel abzweigen könne", erzählt Rauter.Die Proteste sollen noch den ganzen Tag weitergehen, "wir bleiben so lange wie es nötig ist", sagt Reiseverkäufer Jens Kamp in Köln.