Reisebüros kämpfen um ihr Überleben – eine große Kundgebung fand gestern auch am Flughafen Paderborn-Lippstadt statt.

Die bundesweiten Demonstrationen von Reisebüros am Mittwoch haben eine Flut an Presseartikeln sowie Fernseh- und Radiobeiträgen ausgelöst. Derweil diskutiert die Bewegung "Gesicht zeigen!", ob es weitere Kundgebungen geben sollte.

Überblick: So liefen die Protestaktionen in ganz Deutschland

1 / 31 Vor dem Hamburger Rathaus lassen sich die Touristiker auch nicht vom Regenwetter abschrecken: Sie stehen trotz des trüben Aprilwetters für ihre Sache ein. (privat / fvw fvw) 2 von 31 Teilen 2 / 31 Direkte Ansprache der Kanzlerin: Die Reiseprofis bitten um Staatshilfen. (privat / fvw fvw) 3 von 31 Teilen 3 / 31 Mit Herzblut dabei: In der Touristik arbeiten Menschen, die ihren Job lieben. (privat / fvw fvw) 4 von 31 Teilen 4 / 31 Safety first: Die Maske dient bei der Demo der Minimierung der Ansteckungsgefahr, ist aber auch ein Mode-Accessoire. (privat / fvw fvw) 5 von 31 Teilen 5 / 31 Auch die Kleinen machen mit: Wer in diesen Tag nicht in den Kindergarten oder die Schule gehen kann, demonstriert mit den Eltern. (privat / fvw fvw) 6 von 31 Teilen 6 / 31 Eindeutige Botschaft der Demonstranten in Paderborn: 2,9 Mio. Arbeitsplätze gibt es deutschlandweit in der Touristik. Darunter sind viele in einem der rund 10.000 Reisebüros angesiedelt. (privat / fvw fvw) 7 von 31 Teilen 7 / 31 Leere Koffer symbolisieren die ganze Dramatik: Der Reiseverkehr liegt brach. (privat / fvw fvw) 8 von 31 Teilen 8 / 31 "Rettungsschirm für Reisebüros" und "Lohn für getane Arbeit" steht auf den Plakaten – die Reisebüro-Mitarbeiter protestieren damit auch gegen unbezahlte Mehrarbeit durch zahlreiche Stornierungen und Rückzahlungsvorgänge. (privat / fvw fvw) 9 von 31 Teilen 9 / 31 Sonne, Palmen, Flugzeug: Bislang sieht es nicht so aus, als wenn in diesem Sommer Auslandsurlaube drin sind. Für Reisebüros ist das verheerend. (privat / fvw fvw) 10 von 31 Teilen 10 / 31 Protest am Strand: Demonstrieren geht nicht nur auf der Straße. (privat / fvw fvw) 11 von 31 Teilen 11 / 31 Mit Panama-Hut auf die Straße: Es geht um die Jobsicherheit für Reisebüro-Mitarbeiter, wie diese Reiseprofis in Ludwigshafen zeigen wollen. (privat / fvw fvw) 12 von 31 Teilen 12 / 31 "Einfacher Zugang zu KfW-Krediten" ist nur eine der Forderungen der Reisebüro-Inhaber und ihren Mitarbeitern. (privat / fvw fvw) 13 von 31 Teilen 13 / 31 Ein Selfie zur Erinnerung: Sie machen mit bei der bis dato größten Demonstration des Reisevertriebs. (privat / fvw fvw) 14 von 31 Teilen 14 / 31 Zwischen Flatterband und Maske: Die Demonstranten machen das Beste aus der Situation. (privat / fvw fvw) 15 von 31 Teilen 15 / 31 Bunt und weithin sichtbar: Die Demonstranten erregen Aufmerksamkeit. (privat / fvw fvw) 16 von 31 Teilen 16 / 31 Der Liegestuhl bleibt leer: Nach Ausruhen ist hier keinem zumute. (privat / fvw fvw) 17 von 31 Teilen 17 / 31 Auch in Erfurt heißt es: "Ohne Urlaub keine Arbeit!" Für die Reisebranche geht es in der Corona-Krise ums Ganze. (privat / fvw fvw) 18 von 31 Teilen 18 / 31 Eine Condor-Maschine ist bei der Demo mit dabei. In der Luft sind die Flieger in diesen Tagen nur sehr selten. (privat / fvw fvw) 19 von 31 Teilen 19 / 31 Koffer ohne Inhalt. Die Idee hat eine starke Symbolkraft. (privat / fvw fvw) 20 von 31 Teilen 20 / 31 Ein Grabstein im Liegestuhl – die Krise ist für die Reisebranche existenzgefährdend. Das wollen die Touristiker in Hannover allen begreiflich machen. (privat / fvw fvw) 21 von 31 Teilen 21 / 31 "Ohne Hilfe gehen die Reisebüros unter" – dringend gefordert sind Rettungsmaßnahmen des Staates. Das machten etwa die Reiseagenturen in Goslar deutlich. (privat / fvw fvw) 22 von 31 Teilen 22 / 31 "Leere Koffer – leere Kassen" ist die Botschaft in Düsseldorf. Egal ob Ketten- oder unabhängiges Reisebüro. Die Corona-Krise trifft sie alle hart. (privat / fvw fvw) 23 von 31 Teilen 23 / 31 Auch Busunternehmer sind in der Misere. Die Grenzschließungen infolge der Reisewarnung lässt viele Reisebetriebe verzweifeln. (privat / fvw fvw) 24 von 31 Teilen 24 / 31 Demo in Kiel vor dem Landeshaus: Wirtschaftsminister Buchholz war laut den Demonstranten der einzige Politiker, der zu den Touristikern sprechen wollte. (privat / fvw fvw) 25 von 31 Teilen 25 / 31 (privat / fvw fvw) 26 von 31 Teilen 26 / 31 Die Mimik ist eindeutig: Die Lage ist ernst. (privat / fvw fvw) 27 von 31 Teilen 27 / 31 "Touristik ohne Reisebüros ist wie Strand ohne Sand" steht auf einem Plakat einer Hamburger Demonstrantin. (privat / fvw fvw) 28 von 31 Teilen 28 / 31 Lasst uns nicht im Regen stehen! Die Hamburg Reisemitarbeiter versammeln sich auf den Rathausplatz. (privat / fvw fvw) 29 von 31 Teilen 29 / 31 Immerhin ein Ansporn: Das Medien-Echo ist groß. (privat / fvw fvw) 30 von 31 Teilen 30 / 31 SOS – Der Hilferuf der Reisebüro-Mitarbeiter ist nicht zu übersehen und -hören. (privat / fvw fvw) 31 von 31 Teilen 31 / 31 100.000 Arbeitsplätze zählen die rund 10.000 deutschen Reisebüros. (privat / fvw fvw) 32 von 31 Teilen

Anke Mingerzahn und Marion Tibursky, die am 22. Mai die erwähnte Facebook-Gruppe gründeten.



Sie hat inzwischen mehr als 6000 Mitglieder. Über die Gruppe organisieren sich die Teilnehmer hauptsächlich. Inzwischen haben sich aber auch regionale Untergruppen gegründet. So wollen die Teilnehmer weitere Proteste effektiver planen – ohne freilich die Bedeutung der Hauptgruppe zu schmälern.

So viel Aufmerksamkeit haben Reisebüros bundesweit noch nie bekommen: Die Protestaktion am Mittwoch war medial ein Volltreffer. Die Flut an Berichten in lokalen und überregionalen Medien ist kaum zu überblicken. Bei ARD und ZDF schafften es die Proteste in die Nachrichten zur besten Sendezeit (siehe beispielsweise die angehängten Videos der "Tagesthemen" und von "ZDF heute"). Auch andere Fernsehsender wie RTL und N-TV griffen das Thema auf. Überregionale Zeitungen wie "Süddeutsche", "Die Welt" und "Bild" berichteten ebenfalls mindestens online.Was die Aktion politisch bewirken wird, ist derweil noch unklar. Teilnehmer hatten vor allem schnelle Finanzhilfe vom Staat für Reisebüros – aber auch für mittelständische Veranstalter – in der Corona-Krise gefordert. Sie wollen, dass die Politik überhaupt kleine und mittelständische Touristikunternehmen stärker in den Fokus nimmt.Tatsächlich suchten Politiker bei den Protesten auch das direkte Gespräch mit den Demonstranten. Im "Tagesthemen"-Video ist etwa zu sehen, wie Nordrhein-Westfalens Wirtschaftsminister Andreas Pinkwart den Teilnehmern in Düsseldorf zusagt, sich der Sache anzunehmen. "Wir wollen alles tun, auch in einem sehr verantwortlichen Rahmen, dass auch der Tourismus seine Arbeit verantwortungsvoll und mit den Pandemie-Notwendigkeiten seine Arbeit wieder aufnehmen kann", sagt er. Außerdem fordert er Reisebüros auf, ihm ihre Verlustrechnungen per E-Mail zu schicken.Derweil diskutiert die Bewegung nun, ob weitere Demonstrationen notwendig sind. In der Facebook-Gruppe "Vorbereitung bundesweite Demo Reisebüros" sind viele Mitglieder der Ansicht, man dürfe jetzt nicht nachlassen. Es wurde aber auch schon die Meinung geäußert, dass man die erste Protestaktion jetzt erst einmal bei der Politik sacken lassen sollte. Generell herrscht großer Stolz, aber auch Erstaunen darüber, dass es gelungen ist, eine so große bundesweite Aktion ohne Hilfe von Reisebüro-Organisationen und Verbänden zu koordinieren.Tatsächlich ist die Bewegung eine klassische Grassroots-Bewegung, die von der Reisebüro-Basis angestoßen wurde. Bei der Entstehung spielte die im Alleingang geplante Protestaktion in Dresden eine Rolle. Der wichtigste Anstoß für die Proteste deutschlandweit kam aber von den Reiseprofis