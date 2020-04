Zur Dossier-Übersichtsseite Pixabay Jede Woche neu

Immer dienstags als PDF zum Download

Seit mehr als zwei Monaten ringt Deutschland darum, die Ausbreitung des Corona- Virus zu verlangsamen – bisher mit Erfolg. Doch der Preis für den Schutz des Lebens ist hoch, wirtschaftlich wie sozial. Das haben auch Politiker wie Wolfgang Schäuble erkannt und ernten Beifall, nicht nur aus der eigenen Partei. Eine zentrale Frage ist, wie lange es sich der Staat leisten kann, die Konsumenten auf Sparflamme zu halten.Zu viele Wirtschaftsbetriebe sind mittlerweile massiv in ihrer Existenz bedroht, zu vielen ist bereits die Luft ausgegangen. Insbesondere die Betriebe aus Hotellerie, Gastronomie und Tourismus sind am Limit des finanziell wie emotional Erträglichen angelangt.So unterschiedlich wie die derzeitige Ausgangslage der einzelnen Branchen ist, so unterschiedlich sind auch die Hintergrundberichte und Analysen, die Sie in diesem nunmehr achten Corona-Dossier der dfv Mediengruppe finden.Lesen Sie, wie der Einzelhandel den veränderten Rahmenbedingungen begegnet, lesen Sie von den zarten Hoffnungen der Touristiker in Deutschland und von der desaströsen Lage in der Gastronomie.