Von Norden nach Süden – oder umgekehrt: Auf bestimmten Strecken stockt die Deutsche Bahn im Sommer die ICE-Verbindungen auf. Die Details.

Urlauber können in diesem Sommer Rügen, die Ostfriesischen Inseln und Tirol besser erreichen – die Deutsche Bahn setzt im Sommer zusätzliche ICE-Züge in diese Regionen ein.Vom 27. Juni an fährt jeden Samstag ein Zug aus Berlin nach Innsbruck, wie die Bahn mitteilt. Zwischenhalte sind unter anderem Erfurt, Nürnberg und München.Zum 3. Juli folgt eine neue Verbindung aus München über Würzburg, Kassel und Münster nach Emden und Norddeich Mole. Von dort fahren Fähren zu den Nordseeinseln Borkum beziehungsweise Juist und Norderney.Am 31. Juli starten Züge von Stuttgart an die Ostsee. Über Würzburg, Kassel und Berlin geht es zum Beispiel nach Züssow (mit Anschluss nach Usedom), Stralsund und nach Binz auf Rügen.