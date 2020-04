Die halbstaatliche Turkish Airlines setzt ihre Flüge wegen der Coronavirus-Krise nun bis zum 28. Mai aus.

Mehr dazu

Mehr dazu Zur Coronavirus-Eindämmung Turkish Airlines setzt Auslandsflüge länger aus

Das teilte die Gesellschaft am Dienstagabend mit. Geschäftsführer Bilal Eksi twitterte sein Bedauern und schrieb, dass das sowohl die nationalen als auch die internationalen Flüge betreffe. Internationale Flüge sollten bisher am 20. Mai wiederaufgenommen werden, Inlandsflüge am 1. Mai.Den Flugverkehr nach Deutschland hatte die Türkei am 21. März offiziell eingestellt. Im April gab es aber weiterhin kurzfristig kommerzielle Sonderflüge für in der Türkei hängengebliebene Deutsche.Die türkische Regierung hat in der Corona-Krise offiziell bisher 114.653 Infizierte gezählt sowie 2992 Tote. Es wurden bislang etwa 950.000 Tests durchgeführt.