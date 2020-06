United Airlines

United Airlines fliegt derzeit durch die schwerste Krise ihrer Geschichte.

Die US-Fluggesellschaft United Airlines will ihr Überleben in der Corona-Krise mit einem neuen Milliardenkredit sichern. Über das Vielfliegerprogramm Mileage Plus hat sich der Carrier jetzt ein Darlehen über umgerechnet 4,4 Mrd. Euro geholt.