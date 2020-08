Ein Bild aus besseren Zeiten: Derzeit ist es am Flughafen Frankfurt wegen der Corona-Reiseeinschränkungen eher leer.

Fluggäste bleiben Mangelware am größten Flugdrehkreuz in Deutschland. Der Airport hat jetzt die Passagierzahlen für die Vorwoche vermeldet. Das Minus gegenüber der Vorjahreswoche lag bei 77,3 Prozent.

Mehr dazu

Mehr dazu Flughafen Frankfurt Airport-Chef Schulte will Kurzarbeit bis Sommer 2022

Wegen der Corona-Pandemie sind auch Mitte August deutlich weniger Menschen über den Frankfurter Flughafen gereist als im Vorjahr. Vom 10. bis 16. August zählte der Flughafenbetreiber Fraport an Deutschlands größtem Airport 353.289 Fluggäste und damit 77,3 Prozent weniger als in der entsprechenden Kalenderwoche Mitte August 2019, wie er am Dienstag in Frankfurt mitteilte. Das waren gut 150 Passagiere weniger als in der Vorwoche, als der Rückgang im Jahresvergleich 77,5 Prozent betragen hatte.Die Zahl der Flugbewegungen sank nun im Vergleich zur entsprechenden Kalenderwoche des Vorjahres um 61,3 Prozent auf 4029 Starts und Landungen. Das Aufkommen an Fracht und Luftpost fiel um 13,7 Prozent auf 32.588 Tonnen, nachdem sich der Rückgang in der Vorwoche im Jahresvergleich elf Prozent betragen hatte.