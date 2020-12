Maschinen, wie diese von British Airways, aus Großbritannien dürfen aktuell in Deutschland wegen einer mutierten Form des Coronavirus nicht mehr landen.

Nach dem Auftreten einer neuen Variante des Coronavirus stellen zahlreiche Länder den Flugverkehr aus Großbritannien vorerst ein.

Mehr dazu

Mehr dazu Fluggäste betroffen Auch Kanada verbietet Einreise aus Großbritannien

Dazu gehörenund die meisten anderen, aber auchundverordnete eine Quarantäne für Reisende aus Großbritannien. Zumeist treten die Landeverbote um Mitternacht in der Nacht zum Dienstag in Kraft.Einige Staaten gingen noch weiter. So stellt dieauch die Flugverbindungen nach Südafrika ein. Auch dieakzeptiert keine Flüge aus Südafrika, Dänemark und den Niederlanden mehr, weil dort aggressivere Virus-Varianten im Umlauf sind.schloss gar seine Flughäfen für alle internationalen Flüge sowie seine Häfen und Grenzübergänge.Die in Großbritannien aufgetauchte Variante von SARS-CoV-19 ist nach Schätzungen des Europäischen Zentrums für die Prävention und die Kontrolle von Krankheiten (ECDC) bis zu 70 Prozent ansteckender als die Standardvariante. "Derzeit gibt es keine Hinweise auf eine erhöhte Infektionsschwere im Zusammenhang mit der neuen Variante", heißt es in einer aktuellen Mitteilung. Fälle mit der bereits seit Wochen umlaufenden neuen Variante sind auch in mehreren Staaten außerhalb Großbritanniens gemeldet worden.