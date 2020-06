Der britische Billigflieger Easyjet strebt nach den Verlusten in der Corona-Krise feine Kapitalerhöhung an. Durch Ausgabe neuer Anteilsscheine von bis zu 14,99 Prozent des Aktienkapitals sollen 400 bis 450 Mio. Britische Pfund (442 bis 498 Mio. Euro) hereinkommen.

Das teilte Easyjet am Mittwochabend nach Börsenschluss in Luton bei London mit. Da für eine Kapitalerhöhung von mehr als zehn Prozent ein neuer Beschluss der Anteilseigner notwendig ist, hätten sich Management und Verwaltungsrat bemüht, bereits vor der Ankündigung mit den größten Aktionären zu sprechen. Die Abstimmung soll bei einer Hauptversammlung am 14. Juli stattfinden.

Liiquidität soll massiv aufgestockt werden

Mit dem Schritt will das Management die flüssigen Mittel der Airline weiter aufstocken. Zusammen mit dem Erlös aus dem Verkauf und dem Zurückmieten eigener Flugzeuge soll die Ausgabe neuer Aktien die Liquidität der Airline von derzeit 2,4 Mrd. auf 3,0 Mrd. Pfund steigern. Das Unternehmen hat sich bereits frische Kredite beschafft, darunter Mittel aus dem britischen Corona-Hilfsprogramm.

Die Corona-Krise hat Easyjet wie andere Fluggesellschaften schwer in die Bredouille gebracht. Ab Ende März ließ die Airline ihre gesamte Flotte am Boden. Erst seit Mitte Juni heben die ersten Maschinen wieder ab. Die Airline verbrennt daher jeden Monat Hunderte Millionen Pfund.





Das Unternehmen hat bereits ein hartes Sparprogramm eingeleitet. Rund 4500 der etwa 15.000 Jobs bei der Airline stehen auf der Kippe.