Die Corona-Pandemie bringt den US-Mega-Carrier United Airlines tief in die roten Zahlen.

Im ersten Quartal dürfte ein Verlust in Höhe von 2,1 Mrd. Dollar (umgerechnet 1,9 Mrd. Euro) vor Steuern anfallen, warnte das Unternehmen in einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht. Anleger ließen die Aktie vorbörslich um knapp sechs Prozent fallen. Beim Umsatz rechnet United mit acht Milliarden Dollar, was einem Rückgang um 17 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal entsprechen würde. Die Airline betonte indes, dass es sich bislang lediglich um vorläufige Quartalsergebnisse handele.