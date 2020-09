So sieht am Himmel über Europa in der Corona-Krise nicht mehr aus: Die Zahl der Flüge ist dramatisch gesunken und damit auch die sichtbaren Kondensstreifen.

Wegen der Corona-Pandemie nimmt der Luftverkehr in Europa nach Einschätzung der Flugsicherungszentrale Eurocontrol noch kräftiger als bisher vermutet ab. Die Experten gehen nun davon aus, dass in diesem Jahr rund sechs Millionen Flüge weniger durchgeführt werden als im Vorjahr.

Bisher waren sie von fünf Millionen Flügen weniger ausgegangen. Allein für 2020 rechnet Eurocontrol mit einem Schaden für die Luftfahrt in Höhe von 140 Mrd. Euro – 30 Mrd. Euro mehr als noch Ende April prognostiziert.Die Lage sei besorgniserregend für die Branche, sagte Eurocontrol-Chef Eamonn Brennan einer Mitteilung zufolge. So fehle es etwa an einer Koordination. "Es gibt viel Verwirrung und sehr wenig Passagiervertrauen, und natürlich nehmen die Ausbrüche von Covid-19 in Europa zu."Brennan forderte alle europäischen Staaten auf, enger zusammenzuarbeiten und etwa Corona-Tests für Flugreisen zu vereinheitlichen. "Das würde Passagieren, Flughäfen und Airlines mehr Vorhersehbarkeit geben." Er warnte, dass sich die Lage noch weiter verschlechtern könnte, "wenn die Staaten weiterhin pauschale Beschränkungen und Quarantäne-Maßnahmen auferlegen – dieser Ansatz tötet die Reise- und Tourismusbranche".Die EU-Verkehrskommissarin Adina Valean will wegen der Schwierigkeiten der Luftfahrt die bestehende Flugrechte-Regelung für Fluggesellschaften weiterhin aussetzen. Sie wolle die Ausnahme auch während des Winterflugplans und damit bis zu 27. März 2021 verlängern, teilte Valean nun mit. Das soll unter anderem Leerflüge während der Corona-Krise vermeiden.Um ihre Start- und Landerechte (Slots) auf europäischen Flughäfen zu erhalten, müssen Airlines diese in jeder Saison zu mindestens 80 Prozent nutzen. Die EU-Kommission hatte wegen des drastischen Passagierrückgangs in der Pandemie vorgeschlagen, auch ungenutzte Slots wie genutzte zu behandeln. Sonst könnten Flugunternehmen sich gezwungen sehen, zum Erhalt ihrer Rechte mit leeren Maschinen zu fliegen.