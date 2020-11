Qatar Airways

Schon zwei Jahre vor dem Start der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar präsentierte Qatar Airways das erste Flugzeug – eine Boeing 777 – mit Fifa World Cup-Logo.

Bis Ende des Jahres will Qatar Airways wieder 125 Ziele anfliegen. Fragen rund um die Buchungspolitik, zum Hygienekonzept und zu der Fluggesellschaft beantworten die Deutschland-Vertreter am 2. Dezember in einem Webinar.