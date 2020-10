Condor

Condor will vom Dezember an in eine neue Ära fliegen: Befreit vom Schutzschirmverfahren, unabhängig von Altlasten der Ex-Mutter Thomas Cook.

Condor steht vor einem großen Tag: An diesem Donnerstag werden die Gläubiger der Fluggesellschaft in der Frankfurter Messe zusammenkommen.