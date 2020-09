Deutsche Bahn AG

Kostenlos surfen: An mehr als 100 deutschen Bahnhöfen wie hier in Berlin kann man nun gratis W-LAN nutzen.

Bahnkunden und Besucher können sich ab sofort an mehr als 100 Bahnhöfen in ganz Deutschland kostenlos in ein neues W-LAN-Netz der Deutschen Bahn einwählen. Dazu gehören zunächst vor allem größere Bahnhöfe wie Köln, München oder Hamburg, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Konzernkreisen erfuhr.