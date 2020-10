Die Corona-Pandemie trifft United Airlines auch im dritten Quartal empflindlich. In den drei Monaten bis Ende September gingen pro Tag rund 25 Mio. US-Dollar verloren.

Das teilte United am Mittwoch nach US-Börsenschluss in Chicago mit. Insgesamt wurde das Vierteljahr mit einem Minus von 1,8 Mrd. Dollar (umgerchnet 1,5 Mrd. Euro) abgeschlossen. Im Vorjahr hatte die Airline noch eine Milliarde Dollar verdient. Der Umsatz fiel um 78 Prozent auf 2,5 Mrd. Dollar. Damit fielen die Ergebnisse schlechter aus als an der Wall Street erwartet. Die Aktie reagierte nachbörslich mit Kursabschlägen.