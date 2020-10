Die Corona-Pandemie legt das Geschäft von Delta Air Lines weiterhin lahm – im dritten Quartal gab es erneut tiefrote Zahlen.

In den drei Monaten bis Ende September betrug der Nettoverlust 5,4 Mrd. US-Dollar (umgerechnet 4,6 Mrd. Euro). Zum Vergleich: Vor einem Jahr hatte Delta noch einen Quartalsgewinn in Höhe von 1,5 Mrd. Dollar ausgewiesen.Der Umsatz brach um 76 Prozent auf 3,1 Mrd. Dollar ein. Angesichts der prekären Lage betonte die Airline ihre Kapitalausstattung – Ende September lagen die liquiden Mittel demnach bei 21,6 Mrd. Dollar, so dass vorerst keine Finanznöte drohen dürften. Anleger reagierten dennoch skeptisch auf den Quartalsbericht und ließen die Aktie vorbörslich zunächst um mehr als drei Prozent fallen. Analysten hatten mit besseren Zahlen gerechnet.