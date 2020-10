Jets von American Airlines mit alter und neuer Bemalung. Viele Jets müssen derzeit wegen der Corona-Krise am Boden bleiben.

Wegen des Einbruchs des Reisegeschäfts infolge der Coronavirus-Pandemie startet der US-Mega-Carrier American Airlines am heutigen Donnerstag mit der Zwangsbeurlaubung von 19.000 Mitarbeitern.

Das geht aus einem Schreiben von Konzernchef Doug Parker hervor. In der Erklärung wird auf Verhandlungen des Weißen Hauses und Vertretern des US-Repräsentantenhauses und -Senats verwiesen, die sich bislang nicht auf ein weiteres Hilfspaket im Zuge der Corona-Krise einigen konnten, das auch Hilfen für die Fluggesellschaften verlängern könnte.Einschnitte beim Personal beträfen beivom heutigen Tage an mehr 13.400 Mitarbeiter, berichtet derweil das "Wall Street Journal" unter Berufung auf die Fluggesellschaft.American Airlines und United Airlines hatten schon in den vergangenen Wochen mit Ankündigungen von drohenden Entlassungen und Zwangsbeurlaubungen Druck auf Washington gemacht, wo Vertreter des US-Kongresses und des Weißen Hauses seit Wochen um ein weiteres Konjunkturpaket in der Corona-Krise ringen. Ein Rettungspaket für die Fluggesellschaften lief mit Ende September aus.Die US-Fluggesellschaften wie American Airlines hatten sich im Gegenzug für 25 Mrd. Dollar (umgerechnet 22 Mrd. Euro) an Staatshilfen in der Corona-Krise verpflichten müssen, bis Ende September keinen Personalabbau vorzunehmen. Nun droht eine Entlassungswelle. American Airlines erklärte, betroffene Mitarbeiter könnten zurückgerufen werden, sollten die Verhandlungen über weitere Hilfen in den nächsten Tagen zu einer Einigung führen.