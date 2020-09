Die deutsche EU-Ratspräsidentschaft soll auch in der Verkehrspolitik Akzente setzen. Mit dem "Green Deal" der EU könnte die Schifffahrt auf ihrem Weg zu mehr Umwelt- und Klimaschutz vorankommen.

Die Verkehrsminister der EU kommen am heutigen Dienstag in Hamburg zusammen. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) berät auf der Konferenz "Greening Shipping" mit seinen EU-Amtskollegen sowie Reedern, Schiffswerften und Verbänden über konkrete Maßnahmen für eine klimafreundlichere und innovative Seeschifffahrt.Der Seeverkehr ist eine tragende Säule der europäischen Wirtschaft. Etwa 90 Prozent des EU-Außenhandels und rund 40 Prozent des innereuropäischen Warenverkehrs werden über den Seeweg abgewickelt.Gleichzeitig gilt die Schifffahrt als Nachzügler bei den Bemühungen um Umwelt- und Klimaschutz. Erst seit diesem Jahr gelten weltweit niedrige Schwefelwerte für den Brennstoff der Schiffe, die überwiegend mit Schiffsdiesel oder mit Schweröl und einer Rauchgasreinigung unterwegs sind. Verflüssigtes Erdgas (LNG), das weniger Schadstoffe und Klimagase bedeuten würde, setzt sich nur langsam durch und soll ohnehin nur als Brückentechnologie dienen, bis es etwas Besseres gibt. Wind- und Elektroantriebe sind für große Handelsschiffe bislang nur als Zusatzsysteme interessant, synthetische Kraftstoffe noch nicht verfügbar.2018 hatten die Mitgliedsstaaten der UN-Seeschifffahrts-Organisation IMO (International Maritime Organisation) einen konkreten Fahrplan zur CO-Reduzierung beschlossen. Demnach soll die Schifffahrt ihre globalen CO-Emissionen insgesamt bis 2050 mindestens halbieren, im Vergleich zu 2008. Spätestens im Jahr 2100 sollen Seeschiffe gar kein COmehr ausstoßen.Die Umsetzung des "Green Deal" der Europäischen Kommission werde in den kommenden Jahren eine Herausforderung für die Branche, heißt es im Verkehrsministerium. Die Bundesregierung möchte ihre EU-Ratspräsidentschaft nutzen, um gemeinsam mit den Mitgliedsstaaten auf diesem Weg voranzukommen. Der Verband Deutscher Reeder (VDR) kündigte an, sich aktiv an der Debatte über konkrete Maßnahmen für eine klimafreundliche und innovative Seeschifffahrt zu beteiligen. Die Herausforderung für Schifffahrt und Staaten sei, die CO-Emissionen zu senken, ohne zugleich den notwendigen Seehandel einzuschränken.