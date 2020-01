Die Ukraine geht nach dem Absturz einer Passagiermaschine des Landes nicht davon aus, dass Menschen das Unglück bei Teheran überlebt haben.

Nach vorliegenden Informationen seien die Passagiere und Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen, teilte das Außenministerium am Mittwochmorgen in Kiew der Nachrichtenagentur Interfax Ukraine zufolge mit. Eine Opferzahl wurde zunächst nicht genannt. Informationen über ukrainische Staatsbürger an Bord der Boeing B-737 würden gesondert gesammelt. Das Außenministerium beruft sich Interfax zufolge auf einen Vertreter der Fluggesellschaft Ukraine International Airlines. Die Maschine war auf dem Weg von der iranischen Hauptstadt Teheran nach Kiew.