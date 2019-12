Die türkische Fluggesellschaft Atlas Global nimmt nach rund einem Monat Pause ihre Flüge wieder auf. Das geht aus einer Mitteilung auf ihrer Website hervor.

Atlas Global fliegt auch nach Deutschland. Ab Samstag, 21. Dezember, um 11:15 Uhr Ortszeit (9:15 Uhr MEZ) sollen ihre Flugzeuge – nach eigenen Angaben sind es 25 – wieder fliegen. Reservierungen seien schon jetzt wieder möglich, hieß es am Dienstag auf der Website.Ende November hatte die Gesellschaft ihre Flüge vorerst ausgesetzt. Man sei in eine "neue Phase der Restrukturierung" eingetreten, hieß es vage. Türkischen Medienberichten zufolge machte die Firma unteranderem einen Anstieg der Kosten und den Verfall der Türkischen Lira verantwortlich.Für Fragen zu Tickets von Flügen, die seit Beginn der Pause nicht gestartet sind, bietet die Airline auf der Website Kontakt zu einem Kundencenter an. Anfragen würden bis 20. Dezember bearbeitet.