Der Flugverkehr zwischen Griechenland und Großbritannien wird trotz der neuen Variante des Coronavirus weiterhin bestehen bleiben.

Es gelte jedoch für Einreisende eine siebentägige Quarantänepflicht, die vom 25. Dezember an sogar auf zehn Tage verlängert werde. Dies teilt die Behörde der zivilen Luftfahrt (YPA) mit. Vom Freitag um 6 Uhr an müssen sich demnach alle Reisenden aus Großbritannien für zehn Tage in Quarantäne begeben.Diese Quarantäne wird nach Angaben des griechischen Zivilschutzes für die Menschen erst nach einem weiteren negativen Corona-Test aufgehoben. Für Reisende aus anderen Staaten der EU und einigen Drittstaaten bleibt eine dreitägige Quarantänepflicht bestehen.Ausnahmslose alle Reisenden nach Griechenland müssen bei ihrer Ankunft einen Corona-Schnelltest machen. Die Kosten übernimmt der griechische Staat. Zudem müssen sie einen negativen PCR-Coronatest vorweisen, der nicht älter als 72 Stunden ist.