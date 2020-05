Getty Images

So voll wie auf diesem Bild wird es am Frankfurter Flughafen nicht so schnell wieder. Der Bau vom dritten Terminal soll dennoch im gleichen Tempo fortgesetzt werden.

Der Frankfurter Flughafen-Betreiber Fraport hält trotz der aktuell geringen Nachfrage am Bau seines dritten Passagier-Terminals fest. In gut drei Jahren soll es fertig sein.