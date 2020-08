Mehr als nur ein Nahverkehrsmittel: Die Schwebebahn ist touristisches Markenzeichen von Wuppertal. Nun wird sie werktags außer Betrieb genommen. Für rund ein Jahr müssen ihre Nutzer in Busse umsteigen.

Betrieb am Wochenende aufrechterhalten

Ausgerechnet zum Schulbeginn in NRW müssen die Wuppertaler von diesem Mittwoch an auf das Rückgrat ihres Nahverkehrs verzichten. Die Schwebebahn wird wegen mysteriöser Schäden wie geplant für etwa ein Jahr werktags außer Dienst gestellt. Montags bis freitags werden nun Reparaturen und Testfahrten für die Ursachensuche stattfinden.Im Frühjahr, als die Wagen coronabedingt kaum besetzt waren, traten die mysteriösen Probleme auf. Die Anwohner wunderten sich über die ungewöhnlich lauten Wagen. Vibrationen nahmen zu. Statt nach einem Jahr und 60.000 Kilometern waren die Räder der Bahn bereits nach vier Monaten und 20.000 Kilometern verschlissen. Die Schäden an den Schienen stiegen sprunghaft an. Bereits seit mehreren Wochen testen die Stadtwerke ein verändertes Radprofil.Lediglich am Wochenende wird nun mit den verbliebenen unversehrten oder bereits reparierten Wagen der Pendelverkehr auf der 13 Kilometer langen Strecke durch das Tal der Wupper stattfinden.Mehrere Expertenteams wollen klären, wie es zu der mysteriösen Serie von Schäden am 120 Jahre alten Verkehrsmittel gekommen ist. Im Sommer 2021 soll die Schwebebahn wieder im Regelbetrieb fahren. Etwa 80.000 Menschen nutzten bislang täglich die Schwebebahn.