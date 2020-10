Auf dem größten Flughafen Mittelamerikas starten und landen erstmals nach rund sieben Monaten wieder internationale Passagierflüge.

Als erster Jet aus Europa nach coronabedingter Pause landete am Montag eine Maschine mit 158 Fluggästen aus Amsterdam auf dem Tocumen-Flughafen in Panama-Stadt, wie die Betreiber mitteilten. Mehr als 16,5 Mio. Fluggäste nutzten den Airport im vergangenen Jahr. Er ist eine wichtige Drehscheibe in der Region.Panamas Präsident Laurentino Cortizo, der vor Ort war, schrieb bei Twitter, alle nötigen gesundheitlichen Maßnahmen würden ergriffen. Mit der Wiederaufnahme des Flugverkehrs in 20 Länder könnten auch 85 Prozent der Geschäfte in dem Flughafen wieder öffnen. Bei Ankunft wird ein negativer Corona-Test verlangt, der zum Zeitpunkt des Starts höchstens 48 Stunden alt sein darf. Für 50 US-Dollar (rund 42 Euro) kann im Flughafen ein Schnelltest gemacht werden.Auch andere Betriebe in Panama durften am Montag wieder öffnen, darunter Hotels, Kinos und Touristen-Attraktionen. Panama, ein Land mit nur gut vier Millionen Einwohnern, hat bisher 120.802 Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2 und 2502 Todesfälle im Zusammenhang mit der Krankheit Covid-19 registriert.