Noch stehen viele Flugzeuge von American Airlines am Boden.

Der US-Mega-Carrier American Airlines bereitet angesichts der anhaltenden Belastungen durch die Corona-Pandemie, tiefe Personaleinschnitte vor. Ein Fünftel der Beschäftigten könnte in den unbezahlten Zwangsurlaub geschickt werden.

Mehr dazu

Mehr dazu Transatlantik-Flüge American Airlines steuert wieder Frankfurt an

Rund 25.000 Mitarbeiter der Airline erhielten laut Nachrichtenagentur dpa bereits entsprechende Warnungen. Die Maßnahme würde zum Oktober greifen, da die Fluggesellschaft staatliche Hilfen in Höhe von umgerechnet 22 Mrd. Euro erhalten und sich im Gegenzug verpflichtet hat, zumindest bis Ende September kein Personal abzubauen.Um einen solchen Abbau kommt American Airlines aber wohl kaum herum. Allein im Juni lagen die Erlöse um 80 Prozent unter den Vorjahreswerten. Mit einer raschen Erholung rechnen die Airline-Chefs Doug Parker und Robert Isom dabei nicht. Zumal die Nachfrage nach Flugreisen in den USA angesichts der sich weiter im Land ausbreitenden Corona-Pandemie wieder zurückgeht.Allein steht American Airlines mit der angekündigten Maßnahme nicht: Auch United Airlines hatte jüngst bereits 36.000 Beschäftigte – über ein Drittel der Mitarbeiter – über einen drohenden Zwangsurlaub informiert. Nicht alle, die eine solche Warnung erhalten, müssen jedoch letztlich betroffen sein. US-Unternehmen sind verpflichtet, Angestellte 60 Tage im Voraus zu informieren. Ob die Maßnahme dann am Ende wirklich in dem angekündigten Umfang umgesetzt wird, ist offen.