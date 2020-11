Deutsche Bahn

Fünf Miiliarden Euro? Die geplante Eigenkapitalhilfe des Bundes für die Bahn ist umstritten.

Der Bundesrechnungshof hat die geplanten Staatshilfen für die Deutsche Bahn in der Corona-Krise kritisiert. Der Schaden, der der Bahn durch die Pandemie entstehe, sei bisher nur grob zu schätzen, heißt es in einem Bericht an den Haushaltsausschuss des Bundestags.