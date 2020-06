TUI

Harter Job für Oliver Lackmann: Der TUIfly-Chef, seit 2019 auf dem CEO-Posten, muss sich von Mitarbeitern trennen.

TUIfly will ihren Hauptstandort Hannover im Rahmen des geplanten Sparkurses erhalten. Darauf habe man sich am Montag in einem Gespräch mit Arbeitnehmervertretern unter Vermittlung von Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) verständigt.