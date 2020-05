Nach wie vor ist das Lufthansa-Rettungspaket nicht final fertig. Die Bundesregierung rechnet bei den Verhandlungen mit der EU-Kommission erst nach Pfingsten mit einem Ergebnis.

Der Bund und das Unternehmen hatten eine Einigung erzielt. Die Genehmigung aus Brüssel zu den geplanten Staatshilfen im Umfang von neun Milliarden Euro steht aber noch aus. Der Aufsichtsrat der Lufthansa hatte am Mittwoch die Entscheidung zur Annahme des staatlichen Rettungspakets vertagt. Als Grund nannte das Unternehmen mögliche Auflagen der EU-Kommission. Die will bei einer Staatshilfe die Start- und Landerechte an verschiedenen Flughäfen überprüfen.Berichten zufolge soll Lufthansa 20 Slots, Start- und Landerechte, an den wichtigsten Drehkreuzen Frankfurt und München abgeben, damit Rivalen an den Basen Fuß fassen können. Die Abgabe der Verkehrsrechte würde nach Auffassung der Lufthansa das Netzwerk beziehungsweise Zusammenspiel aus Zubringer- und Langstreckenflügen zerstören. 80 Prozent der Fluggäste eines Langstreckenflugzeugs in Frankfurt oder München kommen mit anderen Flügen zu den Drehkreuzen.