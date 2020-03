Ein erheblicher Teil der Lufthansa-Maschinen bleibt temporär am Boden.

Aufgrund "drastischer Buchungsrückgänge" sowie zahlreichen Flugstornierungen will die Lufthansa Gruppe ihre Kapazität stärker als bisher geplant zurückfahren. Möglich ist, dass die gesamte Airbus A-380-Flotte am Boden bleibt.

Abhängig von der weiteren Entwicklung der Nachfrage werden die Kapazitäten in den nächsten Wochen um bis zu 50 Prozent reduziert, teilt der Konzern mit. Damit werden die zuletzt angekündigten Flugstreichungen nochmal deutlich ausgeweitet. Die Kapazitätskürzungen beziehen sich auf alle Passagierfluggesellschaften der Lufthansa Group, zu denen auch Eurowings, Swiss, Austrian und Brussels Airlines gehören. Darüber hinaus werde zurzeit geprüft, inwieweit die gesamte Airbus A-380-Flotte mit 14 Flugzeugen in Frankfurt und München temporär außer Dienst gestellt werden kann. Der Konzern hat rund 780 Flugzeuge in der Flotte, die im vergangenen Jahr durchschnittlich 3226 Flüge pro Tag absolvierten.Die Flugstreichung diene dazu, die finanziellen Folgen des Nachfrageeinbruchs zu verringern. Sie ergänzt die geplanten Sparmaßnahmen im Personalbereich, bei Sachkosten und Projektbudgets sowie weitere Liquiditätsmaßnahmen. Neben einem Einstellungsstopp hat die Lufthansa Group ihren Mitarbeitern bereits in den letzten Wochen die Nutzung von freiwilligen individuellen Personalmaßnahmen angeboten. Dazu zählen die Gewährung von unbezahltem Urlaub und das Vorziehen von Jahresurlaub.Das Unternehmen ist darüber hinaus in Gesprächen mit den Betriebspartnern und Gewerkschaften, um – unter anderem durch Kurzarbeit und Teilzeitmodelle – Probezeit-Kündigungen vermeiden zu können, heißt es weiter.