Mehr dazu

Mehr dazu Flugbegleiter (1) Lufthansa und UFO einigen sich auf Krisenpaket

Auch existenzgefährdende Lohnverluste will die Gewerkschaft für die von ihr vertretenen 35.000 Beschäftigten nicht hinnehmen. Einem weiteren Auseinanderfallen des Konzerns müsse entgegengewirkt werden. Nach dem Staatseinstieg wird im Unternehmen über die weitere Ausrichtung des Luftverkehrskonzerns diskutiert. Insbesondere die Abspaltung der Wartungstochter Lufthansa Technik könnte Mittel in die Kassen spülen, um die Staatsbeteiligung wieder zurückzuführen.Verdi verhandelt als eine von drei Gewerkschaften über mögliche Sparbeiträge der Beschäftigten. Die nächsten Gespräche finden am morgigen Dienstag in Frankfurt statt. Für die Kabine hat die Gewerkschaftbereits eine Vereinbarung getroffen und bei den Piloten ist diein Verhandlungen.