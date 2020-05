Bahnreisende in Frankreich sollen sich in der Corona-Krise bereits vor der Fahrt über die Auslastung der Züge informieren können. Für jeden Zug soll es etwa in der App einen Tag vor der Abfahrt ein entsprechendes Symbol geben.

SNCF will gut die Hälfte der Züge einsetzen

Das kündigte Christophe Fanichet, bei der Staatsbahn SNCF für das Fahrgastgeschäft zuständig, am Mittwoch in einem Interview mit der Zeitung "Le Parisien" an. "Diese Informationen ermöglichen es Reisenden je nach erwarteter Auslastung einen Zug früher oder später zu nehmen." Das gelte besonders für Regionalzüge.Bei Fernverkehrszügen wie dem TGV gilt in Frankreich ohnehin eine Reservierungspflicht. Dort soll die Buchung blockiert werden, wenn eine Auslastung von 50 Prozent erreicht ist.

Maske, Abstand und Desinfektionsmittel

Ab dem 11. Mai werden in Frankreich die strengen Ausgangsbeschränkungen voraussichtlich gelockert. Fahrten von mehr als 100 Kilometer Entfernung zum Wohnort sind aber nur in Ausnahmefällen erlaubt. Die SNCF will von da an zunächst etwa 50 bis 60 Prozent der Züge fahren lassen.Fanichet betonte, dass Reisende ihre Fahrt gut vorbereiten sollten."Ich erwarte, dass sie eine Maske tragen – sonst werden sie den Bahnhof nicht betreten –, die Abstandsregeln respektieren und wenn möglich eine Flasche Desinfektionsmittel dabei haben." Ab dem 11. gilt in Frankreich in allen öffentlichen Verkehrsmitteln Maskenpflicht.

Ende der Woche will die SNCF die Fahrpläne aller Züge für die kommenden drei Wochen veröffentlichen. Die SNCF ist nach den wochenlangen Bahnstreiks gegen die Rentenreform im Dezember und Januar bereits angeschlagen. Fanichet erklärte aber, dass es in der Krise keine Preiserhöhungen geben werde.

Kollaps im Pariser Nahverkehr befürchtet

Chaos wird ab Montag vor allem im Großraum Paris erwartet – hier droht im Nahverkehr ein Kollaps. Catherine Guillouard, die Chefin der Pariser Verkehrsgesellschaft RATP, kündigte an, dass im Schnitt nur 75 Prozent der Metros fahren werden. Lediglich die beiden automatischen Linien fahren in normaler Taktung.