Ryanair-Chef Michael O’Leary hatte das Flugangebot zunächst zügig wieder hochgefahren. Die jüngsten Zahlen lassen ihn jedoch wieder zurückrudern.

Wegen steigender Infektionszahlen in Spanien und anderen Ländern reduziert Ryanair ihr Flugangebot für die kommenden zwei Monate. Die Vorausbuchungen seien in den vergangenen zehn Tagen deutlich gesunken, teilte das Unternehmen am Montag in Dublin mit.